8 августа, 15:07

В отношении жителя Воронежа, сломавшего нос подростку, возбудили дело

Конфликт произошел в маршрутном такси

ТАСС, 8 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Воронежа, который во время конфликта в маршрутном такси ударил 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении 50-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Конфликт произошел днем 4 августа. По предварительным данным, мужчине не понравилось, что подросток разговаривал всю дорогу по телефону, и он сделал ему замечание, а затем применил насилие. В результате конфликта, по информации местных СМИ, у подростка диагностировали перелом носа. "Мужчина задержан следователем СК, в настоящее время с ним проводятся следственные действия", - отметили в ведомстве. 

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