СК опечатал 12 судов в яхт-клубах Петербурга по делу о гибели пассажира затонувшей яхты

Эксперты оценят техническое состояние опечатанных судов, а также законность их коммерческого использования для водных прогулок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Следователи провели обыски в яхт-клубах Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела, которое возбудили в июле после гибели пассажира маломерного судна, затонувшего в Финском заливе. Изъято и опечатано 12 яхт, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

"Следователи установили ряд моторных яхт, которые использовал один из фигурантов дела для оказания услуг гражданам по предоставлению водных прогулок. 8 августа проведен ряд обысков в яхт-клубах Петербурга на Крестовском острове и Петровской косе. Обнаружено и изъято 12 моторных яхт, в том числе одна парусная", - рассказала представитель ведомства.

В ходе расследования эксперты оценят техническое состояние опечатанных судов, а также законность их коммерческого использования для водных прогулок, добавили в пресс-службе.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили ТАСС, что следственные мероприятия в яхт-клубах прошли при координирующей роли надзорного ведомства.

Вечером 21 июля в Финском заливе затонула маломерная моторная яхта Сarver 41, на борту которой находились девять человек, включая членов экипажа, обслуживающий персонал и пять пассажиров. Всех спасли и доставили на берег, но один из пассажиров, получивший телесные повреждения, поступил в лечебное учреждение, где в последующем умер.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека). По одной из версий, к затоплению могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна. 24 июля Василеостровский суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца в СИЗО двух обвиняемых - капитана судна и организатора прогулки.