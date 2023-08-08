В Петербурге задержали двух подозреваемых в заказном убийстве бизнесмена

Исполнитель убийства задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге двух мужчин по подозрению в убийстве гендиректора строительной компании в Приморском районе города в начале июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"7 августа 2023 года оперативники уголовного розыска главка задержали обоих мужчин. Исполнитель убийства задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Стрелявшим, по данным полиции, оказался 41-летний житель Сестрорецка, для убийства он использовал пистолет ТТ. Его подельник, 43-летний мужчина, проживающий в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области, отвечал за разведку местности и следил за обстановкой в момент совершения преступления.

В пресс-службе Главного следственного управления СК России сообщили, что предполагаемый убийца пошел на преступление по заказу неустановленного лица за денежное вознаграждение. Он несколько раз выстрелил в потерпевшего из пистолета, после чего скрылся. При этом 43-летний соучастник, по данным следствия, ранее доставлял его на автомобиле к месту убийства для подготовки к преступлению. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, личности других причастных к преступлению устанавливаются.

Тело 46-летнего гендиректора одной из строительных фирм со множественными огнестрельными ранениями было найдено утром 5 июня на стройплощадке на Глухарской улице. В тот же день пресс-служба петербургского ГУ Росгвардии сообщала о задержании у Троицкого моста в центре города мужчины и женщины для проверки на причастность к убийству бизнесмена.