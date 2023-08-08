В Волгоградской области фигуранты дела о ЧП на тепломагистрали получили условные сроки

От ожогов кипятком погибли два человека и еще двое получили ранения

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области приговорил двоих фигурантов дела о ЧП на тепловой магистрали в городе Волжском, где от ожогов кипятком погибли два человека и еще двое получили ранения, к условным срокам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором суда диспетчер диспетчерской службы ООО "Волжские тепловые сети" осужден <…> к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, главный госинспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора Нижне-Волжского управления Ростехнадзора - <…> к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

По факту прорыва теплотрассы в Волжском 3 января, было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Тогда в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области сообщали, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ. Начальник теплового района и главный инженер были задержаны по подозрению в причастности к коммунальной аварии

Тепловая магистраль, где произошло ЧП, введена в эксплуатацию 36 лет назад. Капитальный ремонт трубопровода произведен в 2003 году, а срок его службы истекает в 2023-м. Проверка действий начальника теплового района и главного инженера с учетом закрепленных за ними обязанностей показала, что они не принимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии. Именно это привело в дальнейшем к непоправимым последствиям.