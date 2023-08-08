Правоохранители проверяют возможную утечку данных из-за атаки на сайт администрации Тулы

На данный момент сайт городской администрации не работает

ТАСС, 8 августа. Правоохранители проверяют информацию о возможной утечке данных пользователей после хакерской атаки на сайт администрации Тулы, специалисты работают над восстановлением работы ресурса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В данный момент специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта", - сказали в пресс-службе.

По данным некоторых региональных СМИ, в ночь на 8 августа сайт администрации Тулы атаковали украинские хакеры, в результате этого на его главной странице появилась картинка с репликой на украинском языке, она сопровождалась аудиозаписью гимна Украины. Отмечается, что могла произойти утечка почти 7 тыс. строчек с личной информацией пользователей.

На данный момент сайт городской администрации не работает.