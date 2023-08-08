Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани выросло до 13 человек

В ПВР разместили уже девять человек, среди них двое детей, сообщил глава региона

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших и двух погибших.

"Медицинская помощь на месте оказана 13 жильцам, у всех постстрессовое состояние. Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы. Состояние тяжелое. К несчастью, двое погибли", - написал он.

Глава региона добавил, что в доме проживало 216 человек, 43 из них - дети. Для жильцов развернут пункт временного размещения (ПВР), организованы спальные места и питание, на месте работают медики и психологи. В ПВР уже размещено девять человек, среди них двое детей.

По его словам, в течение суток специалисты проведут обследование и будет принято решение о возможности подачи электро- и водоснабжения.

Ранее в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании четырех квартир в доме №38 по улице Адмирала Нахимова. В экстренных службах ТАСС сообщали, что в доме произошел взрыв бытового газа, погибли два человека. После взрыва начался пожар, огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 кв. метров.