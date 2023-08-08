ВСУ ударили по окраинам Лисичанска кассетными боеприпасами

По словам депутата Народного совета ЛНР Юрия Юрова, данные о жертвах и разрушениях уточняются

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по северной окраине города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) кассетными боеприпасами, сообщил ТАСС депутат Народного совета (парламента) ЛНР Юрий Юров, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции.

"Укровермахт ведет обстрел северной окраины Лисичанска из ствольной артиллерии, используются кассетные боеприпасы. <…> Слышим. Сейчас в ту сторону еду, может увижу сам", - сказал он.

Юров отметил, что данные о жертвах и разрушениях уточняются.