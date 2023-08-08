СМИ: у берегов Индонезии пропали без вести четыре рыбака

Десятки рыбацких лодок попали под внезапную волну, а две из них перевернулись, сообщил портал Detik

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Четыре рыбака пропали без вести у берегов Индонезии из-за того, что волна перевернула их лодки. Об этом во вторник сообщил портал Detik.

По его информации, инцидент произошел в провинции Восточная Ява. Десятки рыбацких лодок попали под внезапную волну, а две из них, в каждой из которых было четыре человека, перевернулись. Четыре человека пропали без вести, еще четверо смогли доплыть до берега.

В настоящее время на месте инцидента ведутся поисковые работы, сообщает портал.