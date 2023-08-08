8 августа, 18:06,
обновлено 8 августа, 18:42
Военная операция на Украине

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена вечером в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены прозвучали в 20:59 мск в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В 21:32 предупреждения были отменены. Сообщалось о взрывах в Харьковской области.

Ранее тревога уже объявлялась как в отдельных регионах, так и на всей территории страны. Сообщений о происшествиях не поступало.

В новость внесены изменения (21:42 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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