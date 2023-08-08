Под Брянском несколько домов повредили при обстреле поселка

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Несколько домов, административное здание, помещения промышленного предприятия получили повреждения при обстреле во вторник поселка Белая Березка в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. В результате обстрела имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.