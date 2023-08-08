8 августа, 18:16
Военная операция на Украине

Под Брянском несколько домов повредили при обстреле поселка

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Несколько домов, административное здание, помещения промышленного предприятия получили повреждения при обстреле во вторник поселка Белая Березка в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. В результате обстрела имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация