8 августа, 18:56

В Витебске экстренно сел самолет "Белавиа" Москва - Минск из-за недомогания у ребенка

Как сообщил руководитель аэропорта Витебск Сергей Рурис, ребенка забрала скорая

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Белавиа", направлявшийся из Москвы в Минск, совершил экстренную посадку в Витебске в связи с плохим самочувствием ребенка. Об этом сообщил руководитель аэропорта Витебск Сергей Рурис.

"На борту самолета "Белавиа", летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация - недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку, - сказал Рурис, чьи слова приводит агентство БелТА. - В течение 15 минут мы обеспечили посадку, вызвали медицинскую помощь". Ребенка забрала скорая.

Экипажу оказали необходимую помощь по дозаправке самолета, и он отправился дальше по маршруту. Он прибыл в Минск с небольшим опозданием. 

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