Пушилин сообщил о гибели троих человек в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Еще 11 получили различные травмы, добавил врио главы ДНР

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще 11 получили различные травмы в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) районов Донецка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены 11 человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения, в том числе есть раненый в Шахтерске. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", - написал Пушилин.

Он также уточнил, что среди пострадавших есть бригада электромонтеров. Один из них получил осколочные ранения, госпитализирован в тяжелом состоянии. В Киевском районе Донецка произошло прямое попадание снаряда ВСУ в автомобиль ООО "Экологическая компания "Громада" - ранены водитель и два грузчика.

Повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов гражданской инфраструктуры - в том числе школа в Донецке, детский сад в Макеевке, фабрика в Шахтерске. Всего с начала суток зафиксировано 95 обстрелов, выпущено 349 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.