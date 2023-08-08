Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Малайзии

Пострадавшего с признаками горной болезни доставили на поляну Азау, от дальнейшей медицинской помощи он отказался

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России эвакуировали туриста из Малайзии с Эльбруса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

"В 18:40 08.08.23 года поступила информация о том, что незарегистрированный турист из Малайзии 2001 г. р., попросил о помощи на высоте 5 500 метров. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. В 20:50 спасатели эвакуировали пострадавшего с признаками горной болезни на поляну Азау, от дальнейшей медицинской помощи он отказался", - говорился в сообщении.

Для оказания помощи выехали спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели центра "Лидер" МЧС России в количестве 15 человек и 2 единицы техники.