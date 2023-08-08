Глава СК поручил доложить о проверке после выселения российских детей из лагеря в Турции

Как отметили в ведомстве, "родители сообщили, что организатор поездки продавал путевки без договора об оказании туристических услуг и других обязательствах компании"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве доложить о проверке, начатой после выселения российских детей из гостиницы в Турции. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"В центральный аппарат ведомства будет доложено по обстоятельствам выселения детей из лагеря в Турции. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что туркомпания "Колибри-тур" не оплатила для них отель. Подростков выселили среди ночи, оставив на улице. "Кроме того, родители сообщили, что организатор поездки продавал путевки без договора об оказании туристических услуг и других обязательствах компании", - добавили в СК РФ.