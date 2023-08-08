Флот Марокко спас более 50 мигрантов у атлантического побережья страны

Их доставили в порт города Тан-Тан, после чего передали Королевской жандармерии, сообщило агентство Maghreb Arabe Press

РАБАТ, 8 августа. /ТАСС/. Корабль береговой охраны Королевского морского флота (КМФ) Марокко, патрулирующий районы вдоль атлантического побережья страны, спас 56 нелегальных мигрантов близ города Тан-Тан. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Все спасенные мигранты - выходцы из стран Африки, расположенных южнее Сахары.

Всем была оказана первая помощь на борту корабля КМФ, после чего их доставили в порт Тан-Тана и передали сотрудникам Королевской жандармерии.

Марокко, которое от Европы отделяет узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС.

По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегалов с территории королевства в страны Евросоюза, в последние годы остается высокой. Главное направление потока мигрантов - Испания.