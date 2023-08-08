Две трети территории Словении пострадали в результате наводнения

Из-за проливных дождей затопило свыше 10 тыс. домов

ЛЮБЛЯНА, 8 августа. /ТАСС/. Две трети территории Республики Словения пострадали в результате крупнейшего в современной истории страны наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом сообщается на странице правительства республики в соцсети Х (ранее Twitter).

"Премьер-министр Роберт Голоб отметил, что Словения столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей истории. Пострадали две трети территории страны, более 10 тыс. домов были затоплены", - говорится в записи.

Ранее правительство республики решило объявить 14 августа "Днем солидарности". Выходной день, по словам Голоба, будет направлен на то, чтобы "помочь знакомому, соседу, другу, всем, кто пострадал от сильного наводнения".

8 августа Словенское агентство печати со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды республики сообщило, что после проливных дождей, обрушившихся на страну в последние дни и ставших причиной наводнения, уровень воды в реках постепенно снижается. По прогнозам специалистов, эта тенденция сохранится и в последующие дни.

7 августа в эфире Радио и телевидения Словении Голоб сообщил, что ущерб от катастрофического наводнения составляет несколько миллиардов евро. 6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

4 августа словенское Агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались днем ранее. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов.