Во Владикавказе произошел пожар на предприятии

Пострадал один человек

ТАСС, 9 августа. Возгорание произошло на владикавказском предприятии "Миранда" в Северной Осетии, горит кровля на площади 300 кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

"Огнеборцы Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на предприятии "Миранда". <...> По прибытии было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м. По имеющейся информации, пострадавших нет", - сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило в 23:08 мск. На место были направлены силы и средства МЧС России по второму рангу сложности: всего 55 человек и 15 единиц техники.

Как позже уточнило региональное управление МЧС, в результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован.

Позже в Telegram-канале ГУ МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

"В 00:37 мск - локализация пожара. В 00:42 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.