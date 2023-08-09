На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,3

Его эпицентр находился в 5 км юго-западнее села Дальнее

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Сейсмологи на Сахалине зарегистрировали в 05:30 в среду (в 21:30 мск во вторник) землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Эпицентр находился в 5 км юго-западнее села Дальнее Южно-Сахалинского городского округа. Магнитуда сейсмособытия составила 3,3, глубина 10 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители Южно-Сахалинска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области.

При подземных толчках силой до 3 баллов люди чувствуют колебания, схожие с сотрясениями, создаваемыми проезжающим легким грузовиком. Наблюдается небольшое раскачивание висячих предметов, несколько более сильное на верхних этажах.