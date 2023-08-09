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При крушении вертолета погибли два военнослужащих ВМС Бразилии

По данным газеты Globo, девять человек пострадали

ТАСС, 9 августа. Министерство обороны Бразилии сообщило во вторник о гибели двух военнослужащих в результате крушения вертолета.

"Во вторник (8 августа) из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии во время учений в районе Формоза двое военнослужащих погибли", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном 8 августа в X (ранее Twitter).

Согласно газете Globo со ссылкой на МЧС страны, на борту вертолета UH-15 Super Cougar во время инцидента находилось 14 человек, из них 9 пострадали.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. 

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