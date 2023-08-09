В Японии из-за тайфуна отменили более 350 авиарейсов

Также наблюдаются перебои в работе скоростных поездов

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 360 авиарейсов отменены в среду в Японии из-за тайфуна "Канун", который находится к востоку от острова Кюсю. Об этом сообщил телеканал NHK.

Также на юго-западе Японии нарушено движение скоростных поездов "синкансэн" и паромное сообщение.

По сообщениям энергетической компании Kyushu Electric Power, более 9 тыс. домов в префектурах Кагосима и Миядзаки остались без света из-за обрывов линий электропередач.

"Канун", который уже больше недели бушует на юге Японии, вызвал проливные дожди на островах Окинава и Кюсю. Также из-за последствий тайфуна на прошлой неделе в Японии погибли два человека, более 50 пострадали.

В настоящее время тропический шторм движется в северном направлении в сторону Корейского полуострова. Скорость порывов ветра в зоне его воздействия может достигать 30-40 м/с.