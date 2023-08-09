В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась почти на 10 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 348 человек, 26 единиц техники и 9 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Огонь от лесных пожаров в Хабаровском крае распространился на территории в 88,7 тыс. га, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона. Сутками ранее площадь пожаров в регионе превышала 79 тыс. га.

"Зарегистрировано 72 пожара на общей площади 88 674,5 га", - говорится в сообщении. Возгорания фиксируются в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском районах, в районе имени Полины Осипенко, в Солнечном, Верхнебуреинском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Есть также возгорания в заповеднике "Джугджурский".

Большинство очагов находятся на труднодоступных и отдаленных территориях, пожароопасная обстановка там остается напряженной. На севере региона сохраняется жаркая погода, ветер и грозовая активность, приводящая к возникновению новых возгораний.

Для борьбы с пожарами регион наращивает силы и средства. В Аяно-Майском районе, где зарегистрировано наибольшее количество термоточек, группировку сил пожаротушения довели до 102 человек. В целом по краю к тушению пожаров привлечено 348 человек, задействовано 26 единиц техники, 9 воздушных судов.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края возникло 699 возгораний на общей площади свыше 810,6 тыс. га. В этом году, несмотря на увеличение количества пожаров, удалось сократить площадь, пройденную огнем. Так, при увеличении числа возгораний на 21% площадь пожаров, по данным на прошедшие сутки, сократилась на 26%.