9 августа, 01:06,
обновлено 9 августа, 01:18

Минобороны России заявило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты в Подмосковье

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

По информации ведомства, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты в Московской области, средства ПВО уничтожили два беспилотника.

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"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА", - сказали в Минобороны.

По данным МО РФ, "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки двух беспилотников, предпринятой в ночь на 9 августа. По его словам, их сбили силы ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. 

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