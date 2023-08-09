Якутск заволокло дымом от лесных пожаров

Превышение ПДК вредных веществ не зарегистрировали

ТАСС, 9 августа. Город Якутск заволокло дымом от природных пожаров в Усть-Майском районе республики и в соседних регионах. Об этом сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"Задымленность в городе связана с изменением направления ветра. В настоящее время воздушная масса собрала дым от Хабаровских, Амурских и Усть-Майских пожаров. Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск. Данное явление может продержаться до конца недели", - сообщил он.

В ГУ МЧС по региону отметили, что превышение ПДК вредных веществ от задымления не зарегистрировано.

В настоящее время на территории республики ведется работа по тушению 53 лесных пожаров общей площадью порядка 150 тыс. га в Алданском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Момском, Нерюнгринском, Олекминском, Среднеколымском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Чурапчинском районах. "За прошедшие сутки потушено 5 лесных пожаров на 168,2 га", - уточнили в пресс-службе Минэкологии Якутии.

В борьбе со стихией участвуют более 1,3 тыс. сотрудников лесопожарных формирований, задействовано 37 единиц лесопожарной спецтехники, 15 самолетов Ан-2 и Cessna находятся в авиапатрулировании, 9 вертолетов Ми-8 - на тушении лесных пожаров.