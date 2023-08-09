В Тюменской области в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 9 августа. Один человек погиб и четверо, в том числе трое несовершеннолетних, травмированы в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Около полуночи на 315 км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних, травмированы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac, в котором находились трое несовершеннолетних пассажиров: 14-летние мальчики и 16-летняя девочка. С различными травмами их доставили в больницу. Водитель Pontiac, жительница Омской области, от полученных травм скончалась на месте происшествия, женщина, управлявшая автомобилем Ford госпитализирована.

На месте происшествия работают наряды ДПС, движение по автодороге не ограничено, обстоятельства ДТП выясняются.