По делу Блиновской арестовали банковские и расчетные счета, четыре элитных авто и мотоцикл

Суд также наложил арест на 54 расчетных счета обществ с ограниченной ответственностью

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом около 1 млрд рублей налогов по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на 12 счетов в банке "Тинькофф", Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке, а также арестовал четыре элитные иномарки блогера и мотоцикл Harley Davidson. Как уточнили в среду ТАСС в суде, арест наложен на моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

"По уголовному делу в отношении Елены Блиновской Пресненским районным судом Москвы наложен арест сроком до 26 октября 2023 года на 12 счетов, находящихся в АО "Тинькофф банк", ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", ПАО "Совкомбанк", Промсвязьбанк, а также на автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл марки Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и 7 прицепов к легковым автомобилям", - рассказала пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.

Кроме того, в рамках обеспечительных мер судом наложен арест на 54 расчетных счета таких ООО, как "Оливия Групп", "Аквакультура", "Рыбная история", "Подари мечту", "Нембус", "Аквакультура-Хибины", "ДОГ Осьминог", "Ветер", "Сады Адыгеи", "Алмаз", "ГУФО", "Океан Молодости" и "Праймфуд". По данным из открытых источников, арестованные расчетные счета половины компаний принадлежат супругу Блиновской, ежегодная выручка от которых составляет более полмиллиарда рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В июле Пресненский суд также наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также столичная элитная квартира, более 100 млн рублей, находящиеся на 50 банковских счетах семьи блогера, валюта и золотые коллекционные монеты.

В рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере Блиновская находится под домашним арестом в доме в коттеджном поселке "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья. Суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Их счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Под арестом оказались более 100 млн рублей. При этом Блиновская выплатила пока только 30 млн рублей из вменяемой ей суммы неуплаты.