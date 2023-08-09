В Колумбии расследуют подготовку покушения на генпрокурора

По данным генеральной прокуратуры, преступление организовывает главарь одного из ответвлений группировки "Армия национального освобождения" по прозвищу Эль-Роло

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Колумбийским властям стало известно о подготовке покушения на генерального прокурора членами повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО). Об этом сообщила во вторник генеральная прокуратура.

"Три источника информации <...> указали на то, что будет совершен теракт в отношении генерального прокурора Франсиско Барбосу Дельгадо", - говорится в сообщении.

По словам Генпрокуратуры, одним из источников этой информации была военная разведка. "По данным этих источников, в июле в Венесуэле прошла встреча пяти командиров АНО. В этой стране, предположительно, проходят подготовку члены группировки для осуществления покушения с участием снайперов", - отмечается в тексте. По данным ведомства, организовывает покушение главарь одного из ответвлений АНО по прозвищу Эль-Роло.

"Генеральная прокуратура <...> проводит расследование в связи с этими фактами, чтобы подтвердить информацию, собрать необходимые доказательства и принять решения в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре прошлого года власти страны объявили о начале диалога с повстанцами из АНО. На Кубе 9 июня завершился третий раунд переговоров, по итогам которого стороны договорились о двустороннем прекращении огня с 3 августа по 29 января.