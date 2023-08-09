Суд над виновником ДТП с 10 погибшими в Австралии назначили на 4 октября

По информации вещательной корпорации ABC, муниципальный суд Ньюкасла освободил под залог Бретта Эндрю Баттона

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Водитель, виновный в ДТП с автобусом, в результате которого 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы на востоке Австралии, был освобожден под залог до следующих слушаний, назначенных на 4 октября. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, муниципальный суд Ньюкасла освободил под залог Бретта Эндрю Баттона - водителя автобуса, перевозившего гостей свадьбы в регионе Хантер Велли 12 июня 2023 года, а следующие слушания по делу были отложены до 4 октября. Причиной такого решения суда стала просьба прокурора штата Новый Южный Уэльс, намеренного предоставить новые доказательства вины Баттона. На время освобождения под залог мужчине запрещено покидать свой дом с 20:00 до 06:00, садиться за руль любого автомобиля и приближаться ближе, чем на 5 км к аэропортам и аэродромам, кроме того, трижды в неделю он обязан являться в полицию для контрольных инспекций.

Ранее 58-летнему водителю были предъявлены 63 обвинения в преступлениях, связанных с неосторожным вождением, повлекшим смерть пассажиров, и преступной халатности, ставшей причиной ДТП. Ни по одному из пунктов обвинительного заключения Баттон себя виновным не признал.

Авария автобуса, перевозившего 39 гостей свадьбы, отмечавшейся на территории одной из виноделен региона Хантер Велли, произошла в ночь на 12 июня. На скоростной автомагистрали, ведущей в Сидней, у съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея) водитель автобуса не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и перевернулся. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса погибли на месте происшествия, еще 11 были госпитализированы с тяжелыми травмами, 18 получили медицинскую помощь на месте. 58-летний водитель во время аварии не пострадал и после медицинского освидетельствования был доставлен в полицейский участок.