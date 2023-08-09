В Приамурье пропал 13-летний мальчик

В последний раз его видели в районе заброшенной фермы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Более 55 человек ищут 13-летнего мальчика, который пропал в Бурейском районе в Амурской области, сообщается в среду в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Пожарные пожарного поста села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками - более 55 человек - проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха Бурейского района", - говорится в сообщении. По данным центра, сообщение о пропаже 13-летнего мальчика поступило в среду.

В последний раз мальчика видели в районе заброшенной фермы. Она была проверена в первую очередь. Сейчас проводится подворовой обход, проверяют все дома, сеновалы и чердаки. К поискам привлекли кинолога с собакой.