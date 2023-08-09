Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек

Без вести пропали 78 человек, 291 получил ранения и травмы

ХАНОЙ, 9 августа. /ТАСС/. Стихийные бедствия во Вьетнаме привели к гибели 267 человек с начала 2023 года. Об этом сообщили в Национальном координационном комитете по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

По информации ведомства, за первые семь месяцев 2023 года на Вьетнам обрушилось свыше 1,7 тыс. различных стихийных бедствий, в результате которых 267 человек погибли, 78 пропали без вести и 291 получил различные ранения и травмы.

Большинство чрезвычайных ситуаций природного характера стали следствием происходящего изменения климата в глобальном масштабе. Во Вьетнаме эти изменения привели к более частому возникновению неустойчивой погоды, когда периоды испепеляющей жары чередуются с ливнями, что часто вызывает сильные паводки и оползни.

Также страна регулярно подвергается воздействию тайфунов. По оценке Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, до конца года Вьетнам столкнется с 8-10 штормами и тропическими депрессиями, из которых около половины непосредственно затронут материковую часть. Большинство из них обрушится на северные районы в период с августа по сентябрь, а часть - на южный регион с октября по декабрь.