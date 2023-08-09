В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека

По предварительным данным, водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. В Пермском крае в ДТП с участием грузовика погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья.

"9 августа на территории Пермского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗ получили смертельные травмы", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, около 02:00 (00:00 мск) автомобиль ВАЗ-211340 двигался на трассе Троица - Новые Ляды в Пермском районе со стороны поселка Троица в направлении поселка Новые Ляды. На 2-м км автодороги, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП три человека - водитель и двое пассажиров ВАЗ - погибли.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.