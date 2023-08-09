В Челябинске в результате ливня подтопило несколько десятков домов

В городе за ночь выпала четверть месячной нормы осадков

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Жители Челябинска направили властям и коммунальщикам почти 80 сообщений о подтоплении многоквартирных и частных домов после ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В диспетчерскую службу ЕДДС поступило 10 обращений от горожан о подтоплении частных домов и семь обращений о протечках кровли в многоквартирных домах. В диспетчерскую службу МБУ "ЭВИС" от горожан поступило 61 сообщение о подтоплении, преимущественно из частного сектора", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В администрации уточнили, что на все заявки незамедлительно выезжали аварийные бригады. Управлением ЖКХ по всем обращениям организованы выезды для работы с управляющими компаниями и районными администрациями.

По данным властей, минувшей ночью во время грозы и ливня, по предварительным данным, выпало 19 мм осадков, что составляет примерно четверть месячной нормы. В общей сложности из мест подтоплений откачали 1,3 тыс. куб. м воды.

Накануне со ссылкой на Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что в регионе сохраняются ливни, прогнозируется шквалистое усиление ветра.