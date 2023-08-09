Житель Белгородской области пострадал при падении неустановленного объекта

У мужчины диагностировали осколочное ранение стопы

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Мужчина получил осколочное ранение при падении неустановленного объекта в селе Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В 07:30 произошло ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района. По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением стопы", - проинформировал глава региона.

Гладков отметил, что мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался. "Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего", - добавил он.