В Югре за сутки ликвидировали шесть природных пожаров на площади более 1,1 тыс. га

В регионе продолжает гореть 1 178,3 га леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели потушили в Югре шесть природных пожаров на общей площади свыше 1,1 тыс. га за минувшие сутки, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"За сутки в регионе потушили шесть природных пожаров на общей площади свыше 1,1 тыс. га. По состоянию на утро 9 августа проводятся работы по тушению 19 лесных пожаров на площади 1 178,3 га, из которых 10 локализованы на площади 156,5 га. В том числе идет тушение 4 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1 тыс. га, из них локализован 1 на площади 5 га", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы более 170 работников авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", Главного управления МЧС России по ХМАО. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 545 лесных пожаров на площади 55 828,4 га, 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

8 августа в Югре шло тушение одного ландшафтного пожара на площади 25,5 га в Сургутском районе и 12 лесных пожаров на площади 1 183,31 га, в том числе 4 пожара в Белоярском районе на площади 816 га, где ввели режим ЧС муниципального уровня.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.