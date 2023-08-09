Пожар на предприятии под Владимиром потушили

Никто не пострадал

ТАСС, 9 августа. Пожар на предприятии по производству акриловых ванн в поселке Гигант Ковровского района Владимирской области ликвидировали на площади 4,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"9 августа в 08:50 мск [объявлена] ликвидация последствий пожара в поселке Гигант Ковровского района", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в здании по производству акриловых ванн, расположенном на Первомайской улице в поселке Гигант, поступила в МЧС 8 августа в 10:38. Сгорело два производственных здания капитальной постройки и два складских помещения по производству деревянных конструкций и по переработке акриловых ванн. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети. Общая площадь возгорания составила 4 150 кв. м, к его ликвидации привлекались 79 человек и 30 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет.

По факту возгорания прокуратура региона организовала проверку.