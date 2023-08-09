Прокуратура требует отставки главы одного из районов Новосибирской области из-за коррупции

Проверка показала, что чиновник получил служебное жилье в обход шести человек по решению комиссии, в которой были его подчиненные

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области направила иск о досрочном прекращении полномочий главы Колыванского района Евгения Артюхова, сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По данным проверки, глава колыванской районной администрации Евгений Артюхов с 2021 по 2023 год, работая преподавателем в аграрном колледже, получил служебное жилье из муниципального специализированного жилищного фонда.

"Прокуратура считает, что рассмотрение этого заявления главы района комиссией (в состав которой входят его подчиненные - работники администрации Колыванского района) за один день вместо предусмотренных регламентом 30 дней прежде ранее поставленных на учет шести человек нарушает жилищные права этих граждан", - говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления Судебного департамента.

Прокуратура констатировала конфликт интересов и ненадлежащее осуществление должностных обязанностей. В июле надзорное ведомство вынесло представление Совету депутатов Колыванского района об отставке главы, но депутаты не прекратили его полномочия.

Колыванский районный суд рассмотрит дело чиновника 25 августа.

Кроме того, районный Центр соцподдержки компенсировал Артюхову расходы на помещение и коммунальные расходы. Однако после того, как прокуратура вынесла ему представление, чиновник вернул деньги.