В Свердловской области потушили все природные пожары

Последнее возгорание ликвидировали в Невьянском районе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Все природные возгорания потушили в Свердловской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По данным на 9 августа, новых пожаров в лесах региона не зафиксировано", - говорится в сообщении с уточнением, что последнее возгорание ликвидировали к вечеру 8 августа в Невьянском районе.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. При ЧП один человек погиб, еще двое пострадали. Возбудили два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.