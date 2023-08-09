В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадало здание школы

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Горловку с начала суток обстреляли четыре раза

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Снаряд разорвался во дворе школы №55 в Центрально-Городском районе Горловки в ДНР, повреждено здание образовательного учреждения, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

"Снаряд, [выпущенный Вооруженными силами Украины], разорвался во дворе школы №55 (Центрально-Городской район Горловки). Здание школы повреждено", - написал Приходько.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главы города, в результате взрыва повреждены окна и двери школы, повалены деревья, осколки также попали в стену. Пострадавших в результате обстрела нет.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Горловку с начала суток обстреляли четыре раза, выпущено 15 снарядов.