В селе Новосибирской области из-за аварии более 2 тыс. человек остались без электричества

По данным компании "Региональные электрические сети", грузовой автомобиль оборвал провода воздушной линии электропередачи при разгрузке щебня

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек остались без электроснабжения в Новосибирской области из-за обрыва проводов грузовиком. Об этом сообщили в компании "Региональные электрические сети (РЭС)".

"При разгрузке щебня в селе Новолуговое грузовой автомобиль оборвал провода воздушной линии электропередачи 10 кВ. В результате без электроснабжения остались около 2 190 жителей села, 33 трансформаторные подстанции и несколько социально значимых объектов (скважины и очистные сооружения)", - сообщили в компании.

На месте повреждения работает оперативно-выездная бригада филиала АО "РЭС" "Приобские электрические сети". Для выполнения ремонтно-восстановительных работ направляется спецтехника. "Энергетики планируют восстановить электроснабжение к 17:00 (13:00 мск)", - уточняется в сообщении.