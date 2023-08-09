В Красноярском крае четыре золотодобывающих компании уличили в загрязнении рек

Материалы проверки направят в природоохранную прокуратуру

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Четыре золотодобывающие компании, ведущие работы на юге Красноярского края, загрязняют местные реки, сообщает пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

"Специалисты Минэкологии проверили работу золотопромышленных предприятий в Каратузском, Курагинском и Ермаковском районах Красноярского края. Зафиксировано загрязнение реки Большой Тюхтет. Участок расположен в 45 км от деревни Верхний Кужебар, артель принадлежит ЗАО ЗК "Северная", среди выявленных нарушений - перелив сточных вод из отстойника в реку. Аналогичные нарушения выявлены и на реке Каспа. там свою деятельность ведет ООО "Голд Инвест", - говорится в сообщении.

По данным министерства, нарушения выявили также в Ермаковском районе у артели старателей "Ойна". Компания нарушает лицензионные требования - машины предприятия пересекают реку Амыл вброд, что влияет на экосистему водоема и загрязняет его. "Также не оборудован проезд через реку у ООО "Андреевское-2", а ремонтная зона расположена в водоохраной зоне реки Золотая. Кроме того, в рабочем поселке предприятия жидкие бытовые отходы с хозяйственных построек стекают на почву", - пояснили в пресс-службе министерства.

На всех участках специалисты отобрали пробы воды и почвы. "Информация о случаях превышения загрязняющих веществ будет направлена в Красноярскую природоохранную прокуратуру", - сообщили в министерстве.