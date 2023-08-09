В Челябинской области в ДТП на трассе погибли два человека

Пострадали двое

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /ТАСС/. На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области столкнулись две иномарки, в результате ДТП погибли два человека, еще двоих госпитализировали с травмами. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"На 1726-м км автодороги М-5 "Урал" около 08:20 (06:20 мск) водитель автомобиля Toyota Mark II, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Mark II, а также один пассажир автомобиля Toyota Camry от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Toyota Camry получил травмы, как и второй пассажир этой же машины. Их госпитализировали.

По данным местных СМИ, движение по трассе в месте автоаварии происходит только по одной полосе.