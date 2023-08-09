ФСБ задержала россиянина, подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму

По данным ведомства, 23 июня он подорвал газопровод в поселке Кореиз при помощи самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего в июне подрыв газопровода в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он по заданию украинских кураторов 23 июня этого года подорвал газопровод в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.

"В июне 2022 года фигурант, находясь в Павлограде Днепропетровской области, был завербован сотрудниками спецслужб Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", - пояснили в ЦОС. В принадлежащем ему гараже изъято 2 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства "С-4", 2 электродетонатора военного назначения ЭДП, 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

"Гражданин России дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанного и его причастности к иным преступлениям на территории РФ", - сообщили в ЦОС.

В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) он заключен под стражу.