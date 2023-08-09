9 августа, 06:55

В Оренбуржье после ДТП с тремя машинами госпитализировали пять человек

Среди пострадавших оказался ребенок

ТАСС, 9 августа. В Орске Оренбургской области в больницу после ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло на улице Лебедева, столкнулись Chevrolet Cruze, Daewoo Matiz и грузовик МАЗ с полуприцепом.

"В результате ДТП в городскую больницу госпитализировали водителя Chevrolet Cruze с диагнозом ушибленная рана левого коленного сустава и троих пассажиров автомобиля Chevrolet Cruze с диагнозами ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы. Несовершеннолетнего пассажира автомобиля Daewoo Matiz госпитализировали в городскую больницу с диагнозом ушиб грудной клетки", - сообщили в управлении.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet, двигаясь по Водоканальному переулку со стороны проспекта Никельщиков в сторону улицы Тобольской, при опережении по правой обочине не справился с управлением и столкнулся с попутным Daewoo Matiz и грузовиком МАЗ. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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