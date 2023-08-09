9 августа, 07:01
Стрельба в школе в Казани

Устроивший стрельбу в школе Казани будет отбывать наказание в "Черном дельфине"

Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному заключению

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Ильназ Галявиев, который весной 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии №175, будет отбывать пожизненное наказание в ИК-6 - более известной как "Черный дельфин" в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В "Черном дельфине" в Оренбургской области", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Жертвами стрельбы в 2021 году в гимназии стали семь школьников и два преподавателя, 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу признали более 600 человек. Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе. 

Теги:
РоссияТатарстанОренбургская областьСтрельба в школе в Казани
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