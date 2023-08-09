В Псковской области около 4 тыс. человек остаются без электричества

По данным пресс-службы регионального правительства, с начала возникновения отключений энергетикам удалось восстановить электроснабжение около 700 населенных пунктов

ТАСС, 9 августа. Около 4 тыс. человек остаются без электричества в Псковской области из-за циклона со штормовым ветром, ливнями и грозами в 363 населенных пунктах, сообщат пресс-служба регионального правительства.

"В Псковской области без электричества остаются 4 тыс. человек в 363 населенных пунктах. С начала возникновения отключений энергетикам удалось восстановить электроснабжение около 700 населенных пунктов. Полностью восстановлено электроснабжение в Дновском и Локнянском районах. В Бежаницком, Островском, Порховском, Дедовическом, Палкинском, Опочецком, Новосокольническом районах количество отключенных населенных пунктов составляет не более пяти, они будут отработаны до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

По данным "Россети Северо-Запад", в регионе работают 137 бригад, 488 специалистов и 154 единицы техники. В том числе бригады из Великого Новгорода, Карелии и Вологды. Энергетики восстановили 3,2 тыс. км ЛЭП, включили 237 линий электропередачи и 3,9 тыс. трансформаторных подстанций.

6 августа в Псковскую область прибыли 30 дополнительных бригад из соседних регионов. Работы идут круглосуточно. Они осложняются тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями.

"В Псковском филиале "Россети Северо-Запад" продолжает действовать особый режим работы. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии", - отмечается в сообщении.