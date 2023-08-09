Почти 30 автобусных маршрутов в Сергиевом Посаде изменили из-за ЧП на заводе

Маршруты следуют в объезд через Новоуглическое шоссе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Около 30 маршрутов автобусов в Сергиево-Посадском городском округе Московской области изменены из-за происшествия на заводе. Об этом сообщается в Telegram-канале АО "Мострансавто".

"Из-за чрезвычайного происшествия на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад временно изменена схема движения маршрутов № 2, 4, 5, 9, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 118, 120. Маршруты следуют в объезд через Новоуглическое шоссе", - значится в публикации.

Там уточняется, что службы управления движением находятся в постоянном контакте с экстренными и дорожными службами. "Будьте внимательны при планировании поездок", - обратились в "Мострансавто" к пассажирам.