9 августа, 09:10,
обновлено 9 августа, 10:14
Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что ВСУ попытались атаковать силы РФ на Запорожье, но понесли потери

По словам врио губернатора, штурмовые группы ВСУ потеряли почти всю свою технику

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду предприняли безуспешную попытку атаковать российские силы в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери", - написал он.

Кроме того, по словам врио губернатора, штурмовые группы ВСУ потеряли почти всю свою технику. Остатки украинских военных отошли на ранее занимаемые позиции.

Он также добавил, что в районе населенного пункта Пятихатки уничтожена пехота ВСУ. "В районе Пятихаток наши ребята выявили группу пехоты, которая занималась переноской боеприпасов. В ходе слаженной работы расчет нанес огневое поражение, уничтожил живую силу и склад боеприпасов противника", - написал Балицкий.

Всего за прошедшие сутки ВСУ свыше 50 попытались атаковать населенные пункты Запорожской области, в том числе на пологовском, токмакском и васильевском направлениях. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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