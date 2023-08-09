Воробьев сообщил о более 30 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы

Четверо из них с тяжелыми ранениями находятся в реанимации

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 35, из них 4 с тяжелыми ранениями в реанимации, сообщил глава округа. Всего госпитализировано 19 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев

"Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь", - написал он.

Губернатор также сообщил, что в настоящее время идет разбор завалов.

По данным МЧС РФ, тушение пожара проводится на площади 50 кв. м.