9 августа, 09:48

Суд ограничил свободу хозяйке питбулей, которые насмерть искусали ребенка под Новгородом

С нее также взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Старорусский районный суд назначил хозяйке трех собак породы американский питбуль, которые напали и до смерти искусали 9-летнего мальчика в поселке Парфино Новгородской области, полтора года ограничения свободы и компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.

"Старорусский районный суд (Парфинское судебное присутствие) провозгласил приговор по уголовному делу в отношении Ольги Григорьевой. Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Также взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Судом установлено, что обвиняемая оставила трех американских питбулей вместе с малолетним ребенком. 20 февраля этого года собаки насмерть искусали девятилетнего мальчика, который пришел в гости к ее сыну.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Новгородском областном суде. 

Теги:
РоссияНовгородская область
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