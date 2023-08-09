Суд приговорил ростовчанина к двум годам колонии за контрабанду сигарет из ЛНР и ДНР

Стоимость партии незаконной продукции превысила 49 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Ростовский суд приговорил Григория Барсегяна к двум годам колонии за контрабанду немаркированных сигарет из Луганской и Донецкой Народных Республик в Ростовскую область на более чем 49 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен приговор ростовчанину, причастному к контрабанде и незаконному обороту табачной продукции на территории Ростовской области. Пролетарским районным судом Ростова-на-Дону Барсегян признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей. В соответствии с апелляционным решением Ростовского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в конце 2021 года ростовчанин Григорий Барсегян организовал в Ростовской области контрабанду сигарет из ДНР и ЛНР. На его складе оперативники нашли почти 350 тыс. пачек стоимостью более 49 млн рублей.

В октябре 2021 года в его отношении возбудили уголовное по ч. 6 ст. 171.1 УК России "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".