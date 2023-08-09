9 августа, 09:31,
обновлено 9 августа, 09:40
Взрыв в Сергиевом Посаде

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде поврежден спорткомплекс "Луч"

В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спорткомплекс "Луч" и жилые дома на двух улицах в Сергиевом Посаде повреждены в рехультате взрыва на заводе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч" - выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла", - написал Воробьев.

Он добавил, что для безопасности людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали, также эвакуирован ближайший детский сад. "Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40 на 40 м. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода", - уточнил Воробьев. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
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